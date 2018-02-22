Писанка может попасть в список наследия ЮНЕСКО

Украинскую писанку хотят внести в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.
Как сообщает агентство "Укринформ", в Черновцах мастера студии писанкарства "Життєдай" уже подготовили соответствующее обращение в Министерство образования Украины, передает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК-Украина.
"Предоставление статуса всемирного нематериального наследия украинской народной декоративно-орнаментальной росписи и внесение писанки в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечит сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям одной из самых ценных разновидностей украинской декоративной росписи", - сообщила руководитель студии писанкарства Галина Абрамюк.
Писанка - яйцо с нанесенным орнаментом-рисунком. Писанка стала знаком, символом праздника Пасхи. Атрибут весенне-летних земледельческих обрядов. Занимает центральное место в пасхальной обрядности.
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Писанка в Украине тесно связана с религиозными обрядами, поэтому в советский период они долгое время были под фактическим запретом. Существование этого вида искусства замалчивалось, оно стиралось из народной памяти. Интерес к изготовлению писанок, как и других народных традиций, восстановился уже во времена независимости Украины...