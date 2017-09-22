| | В Германии в ДТП попал туристический автобус: много пострадавших
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В Германии в ДТП попал туристический автобус: много пострадавших

В Германии в ДТП попал туристический автобус: много пострадавших
Водитель автобуса погиб.

Водитель туристического автобуса погиб в результате столкновения с фурой в Баварии на юге Германии, еще 17 человек пострадали, передает Киевские Ведомости со ссылкой на 112.

Все пострадавшие были направлены в близлежащую больницу на вертолете.

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В туристическом автобусе находились примерно 40 пассажиров. Отмечается, что водитель автобуса слишком поздно заметил фуру, которая двигалась в крайнем правом ряду в направлении Нюрнберга, и врезался в нее. Водитель фуры не пострадал...

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