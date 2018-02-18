| | Повышение цены на билеты: в Укрзализныце дали ответ
Экономика

Повышение цены на билеты: в Укрзализныце дали ответ

Повышение цены на билеты: в Укрзализныце дали ответ
Повышение будет, оно неизбежно

"Укрзализныця" вряд ли успеет подготовить повышения тарифов на пассажирские перевозки до 1 апреля, но оно неизбежно. Цены давно не повышали. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает Киевские Ведомости со ссылкой на «Економіка сьогодення».

"Объективно с 1 апреля вряд ли успеют, но повышение будет, оно неизбежно. Потому что несмотря на рост всех других сопутствующих расходов, как и стоимость электроэнергии, и ремонтов изношенного абсолютно подвижного состава "Укрзализныци", цены не повышались с 2014 года ", - сказал он.

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"Для меня это неприятная ситуация, потому что все-таки я бы хотел, чтобы сначала железная дорога повысила качество пассажирских услуг, улучшила качество вагонов, а затем повышала цены. Потому что эти процессы должны идти одномоментно ", - отметил Емельян...

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