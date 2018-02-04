| | МВФ может дать очередной кредит, но при одном условии
Экономика

МВФ может дать очередной кредит, но при одном условии

МВФ может дать очередной кредит, но при одном условии
В связи с приближающимися выборами, стране срочно необходимы финансовые вливания

Международный валютный фонд готов предоставить Украине новый кредит при условии, что правительство пересмотрит тарифы на газ, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УРА-Информ.
Сообщается, что руководство страны еще в 2016 году поставило свою подпись под реализаций "дорожной карты" кредитования, где основным условием для продолжения поставки финансовых траншей был пересмотр текущих тарифов на газ.

В Европе требуют, чтобы официальный Киев урегулировал цены на газ для населения по рыночным стандартам и нормам, которые уже существуют в ЕС.

В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, приближается процесс выборов, а реформы затормаживаются. Очевидно, что стране срочно необходимы финансовые вливания для активизации процесса реформирования государственных институтов и сфер экономики.

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