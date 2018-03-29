Самые неудачные новинки автосалона в Нью-Йорке-2018

В американском Нью-Йорке отгремел очередной Международный автосалон, на котором состоялось множество локальных и глобальных премьер. LiveCars.Ru попытался составить рейтинг топ самых неудачных новинок крупного мотор-шоуАвтосалон в Нью-Йорке-2018KiaKIA K9KIA K900Kia QuorisLexusLexus UXMazdaMazda CX-3MaseratiMaserati LevanteJeepJeep WranglerКонцептыГибридыLexus UXLexusПредлагаем вашему вниманию импровизированный рейтинг топ самых неудачных новинок Нью-Йоркского автосалона 2018 года, в который попали новые и обновлённые модели от мировых производителей. Кроме этого на прошедшей выставке автомобильной индустрии в очередной раз подтвердилась тенденция отказа от механических трансмиссий и возможная «скорая кончина» седановМы всегда приветствуем усилия мировых автомобилестроительных компаний, но конечный продукт не всегда превосходит те ожидания, которые возлагались на ту или иную модель. Очередным доказательством этого утверждения стал Международный автосалон в Нью-Йорке-2018, на котором состоялся дебют множества новинок.Сегодня мы предлагаем вашему вниманию импровизированный рейтинг топ самых неудачных новинок Нью-Йоркского автосалона 2018 года. Отметим, что не претендуем на звание самого оптимального обзора новинок прошедшего мотор-шоу, но считаем, что именно эти машины немного разочаровали экспертов, поклонников и фанатов марок.Напомним, по сравнению с Детройтом и Лос-Анджелесом, автосалон в Нью-Йорке «играет вторую скрипку» в календаре автомобильной индустрии в Северной Америке. Однако в «Большом Яблоке» зачастую проходят не только локальные, но и глобальные премьеры. Также мы хотим отметить некоторые тенденции мировой автомобильной индустрии, которые немного разочаровывают.KIA K900KIA K900 нового поколенияФото: KIAДа, корейская компания KIA Motors знает, как создать привлекательный автомобиль. Конечно, флагманский седан KIA K900 нового поколения, также известный под названиями KIA K9 и KIA Quoris, современный и стильный автомобиль. Но, согласитесь, выглядит он как-то скучно. То, что мы видим перед собой – это стандартный 3-объёмный автомобиль и ничего более. В оснащение седана входит система полного привода, двигатель V6 и множество различных систем безопасности. Вероятно, машина отлично двигается, но, как покупатель, было бы трудно справиться с тем, насколько неинтересен внешний вид.Lexus UXLexus UXФото: LexusХотя премьера нового маленького кросса Lexus UX состоялась ранее, Нью-Йоркский автосалон лишь подтвердил, что с японской премиальной новинкой что-то не так. Серийный автомобиль, созданный по мотивам фантастического концепта, утратил множество стилистических решений и выглядит немного странно. Например, зачем такой модели нужен этот нелепый пластиковый обвес?! Неужели в компании Lexus думают, что владелец компактного кросса UX намерен штурмовать бездорожье?Mazda CX-3Mazda CX-3Фото: MazdaКомпактный вседорожник Mazda CX-3 – это симпатичный автомобиль. Однако, по мнению многочисленных экспертов, обновления в середине жизненного цикла, которые он получил на этой неделе на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года, какие-то уж слишком скромные. Автомобиль получил незначительные изменения дизайна, чтобы соответствовать его более крупным менее эстетичным «братьям» CX-5 и CX-9.Maserati Levante TrofeoMaserati Levante TrofeoФото: MaseratiМы знаем и понимаем, что каждый автомобиль с двигателем V8 должен быть в рейтинге лучших машин, но с итальянским кроссом в действительности что-то не так. Мало того, мы уверены, что Maserati Levante Trofeo превосходно ездит, поскольку его силовой агрегат разработан специалистами Ferrari. Однако проблема этой модели лежит где-то в другом месте. Вы спросите: почему мы так думаем? ответ прост: посмотрите, как расходятся на рынке внедорожники Porsche, которые считаются конкурентом Maserati Levante. Почему бы итальянской марке не подумать о проведении тщательной реконструкции!?Super 8 RoadM8 Jeep WranglerSuper 8 RoadM8 Jeep WranglerФото: Super 8По нашему скромному мнению, представленный в Нью-Йорке модернизированный внедорожник Super 8 RoadM8 Jeep Wrangler – это претендент на титул самая невзрачная и неудачная новинка прошедшего автосалона! Машина создана гостиничной сетью Super 8. Автомобиль, построенный на базе внедорожника прошлого поколения, выполнен в стилистике комнат отеля и получил какую-то непонятную окраску кузова, а также встроенную кофеварку. Зачем всё это?! Непонятно.В качестве дополнительного бонуса предлагаем свой взгляд на тенденции мировой автомобилестроительной индустрии, которые заставят многих задуматься и, скорее всего, огорчиться.«Механика» умирает. Да здравствуют «автоматы» и «роботы»Обновлённый Mazda CX-3Фото: MazdaЕсли вы пробежитесь по полному списку новинок автосалона в Нью-Йорке-2018, то увидите, что только считанное количество моделей были оснащены механическими коробками передач. К слову, среди них Toyota Corolla Hatchback, Mazda CX-3 и Genesis G70. В свою очередь, практически все остальные машины укомплектованы автоматическими или роботизированными трансмиссиями. Конечно, это подтверждает последние тенденции рынка: всё меньшее количество людей желают ездить на автомобилях с «механикой». А это – очень прискорбно!Седаны вымираютCadillac CT6 V-SportФото: CadillacЧёрт побери, но выставка автомобильной промышленности в Нью-Йорке 2018 года в очередной раз доказывает, что 4-дверные модели начали дебютировать всё реже и реже. Америка, как и весь мир, подверглась массовой любви к внедорожникам и кроссоверам. Очевидно, что многие эксперты, прогнозирующие «скорую кончину» седанов, могут оказаться абсолютно правы.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook