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Новый Toyota Camry вновь угодил под отзыв

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Toyota Camry

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Американский офис японского автогиганта Toyota Motor Corporation официально объявил об отзыве 1 730 автомобилей Toyota Camry 2018 модельного года. Причина сервисной акции – заводская ошибка при сборке силового агрегата.
Новый Toyota Camry вновь угодил под отзыв

Седан Toyota Camry нового поколения
Toyota Motor Corporation
Как сообщается в пресс-релизе японского бренда, причиной новой сервисной акции является ошибка на сборочном конвейере. В частности, в двигатели седанов были установлены поршни большего диаметра, чем это предусмотрено оригинальной спецификацией.


Новый Toyota Camry вновь угодил под отзыв

Новое поколение Toyota Camry
30 фото

При этом в компании пояснили, что ошибка сборщиков моторов не является фатальной. То есть, двигатель будет работать, но «более грубо». Во время эксплуатации владельцы могут услышать «нетипичные звуки». Кроме этого, отмечается «повышенная задымленность выхлопа», а бортовой компьютер автомобиля может указывать на падение мощности. Также силовой агрегат машины может в любой момент заглохнуть.


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По традиции, все владельцы дефектных автомобилей Toyota Camry 2018 модельного года будут уведомлены компанией и приглашены в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. В каждом седане будет произведена замена силового агрегата за счет производителя.

Стоит отметить, что за неполный год, что седан Toyota Camry нового поколения продаётся в США, это уже второй отзыв: зимой текущего года по сервисную акцию попало свыше 11 тысяч таких автомобилей. Причина – неправильно подключенная топливная магистраль в моторном отсеке. В итоге могло произойти возгорание.
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