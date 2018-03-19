Другой Sportage: компания KIA показала новинку для Китая

Китайское представительство корейской марки KIA официально представило компактный кроссовер Sportage нового поколения, который разительно отличается от глобальной моделиKiaKia SportageKIA KX5Кроссовер KIA Sportage нового поколения для КитаяKIA Motors CorporationНа китайский рынок выходит компактный кроссовер KIA Sportage нового поколения. Автомобиль сопоставим по своим габаритам с глобальной моделью, но получил совершенно иной дизайн экстерьераПосле череды интригующих анонсов корейская компания KIA Motors Corporation официально рассекретила компактный внедорожник KIA Sportage нового поколения, предназначенный для китайского рынка.По своим габаритам новый китайский кросс KIA Sportage сопоставим с глобальной моделью, которая предлагается во многих странах планеты, включая РФ: длина — 4 460 против 4 480 мм, ширина — 1 850 против 1 855 мм, высота — 1 695 против 1 645 мм. Колёсная база — 2 640 мм против 2 670 мм. Колеса — 17 или 18 дюймов.Однако, несмотря на сходство габаритов, компактный внедорожник KIA Sportage нового поколения для Китая получил совершенно иной дизайн экстерьера. В целом, внешний вид автомобиля выполнен в более консервативном ключе. Из стильных «фишек» можно отметить фирменные «кубики льда».Кроссовер KIA Sportage нового поколения для КитаяФото: KIA Motors CorporationВ свою очередь, оформление интерьера новинки выполнено в соответствии с современным стилем бренда. На центральной консоли располагается большой монитор информационно-развлекательной системы, а на приборной панели расположен 7-дюймовый дисплей с тремя режимами.Как рассказали в компании, в арсенале нового KIA Sportage для Китая значатся такие «фишки», как панорамная крыша, система автоматической парковки, подогрев всех сидений, система автоматического торможения и система слежения за дорожной разметкой.Кроссовер KIA Sportage нового поколения для КитаяФото: KIA Motors CorporationЧто касается технического оснащения. Новый китайский KIA Sportage получил единственный 2,0-литровый атмосферный двигатель семейства Nu, который способен генерировать 161 лошадиную силу. Трансмиссия — «механика» или классический 6-ступенчатый «автомат». К сожалению, полного привода для новинки не предусмотрено.Кроссовер KIA Sportage нового поколения для КитаяФото: KIA Motors CorporationКомпактный кросс KIA Sportage нового поколения для Поднебесной будут выпускать на мощностях СП Dongfeng Yueda KIA. В компании уже заявили, что за пределами КНР автомобиль не появится. Минимальная цена эквивалентна 23 000 долларов или же 1 321 000 рублей.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook