| | Новый кроссовер KIA «спалился» на тестах
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Новый кроссовер KIA «спалился» на тестах

Kia
KIA SP Concept
Шпионские фото

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Корейская компания KIA Motors Corporation проводит дорожные испытания нового кроссовера. Замаскированный прототип «паркетника» был замечен вблизи офиса бренда в Корее.
Новый кроссовер KIA «спалился» на тестах

Новый кроссовер корейской компании KIA
Bobaedream
Шпионские фото нового модели сегмента SUV от корейского производителя оказались в распоряжении издания Bobaedream. Отмечается, что определить автомобиль не получилось.

Как отмечают некоторые зарубежные издания, скорее всего перед нами серийная версия концепта KIA SP Concept, который был представлен в Индии в феврале текущего года. Ожидается, что внедорожник встанет на конвейер в следующем году и будет предназначен, в первую очередь, для индийского рынка.
Новый кроссовер KIA «спалился» на тестах

Новый кроссовер корейской компании KIA
Фото: Bobaedream


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Отметим, что прототип в действительности отличается от всех актуальных моделей корейского бренда. Причём это относится как к дизайну экстерьера, так и габаритам.

По предварительным данным, в Индии новый, пока безымянный кроссовер предложат с бензиновым двигателем 1.6 и дизельной установкой 1.5.
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