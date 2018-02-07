Новый кроссовер KIA «спалился» на тестах

KiaKIA SP ConceptШпионские фотоКорейская компания KIA Motors Corporation проводит дорожные испытания нового кроссовера. Замаскированный прототип «паркетника» был замечен вблизи офиса бренда в Корее.Новый кроссовер корейской компании KIABobaedreamШпионские фото нового модели сегмента SUV от корейского производителя оказались в распоряжении издания Bobaedream. Отмечается, что определить автомобиль не получилось.Как отмечают некоторые зарубежные издания, скорее всего перед нами серийная версия концепта KIA SP Concept, который был представлен в Индии в феврале текущего года. Ожидается, что внедорожник встанет на конвейер в следующем году и будет предназначен, в первую очередь, для индийского рынка.Новый кроссовер корейской компании KIAФото: BobaedreamОтметим, что прототип в действительности отличается от всех актуальных моделей корейского бренда. Причём это относится как к дизайну экстерьера, так и габаритам.По предварительным данным, в Индии новый, пока безымянный кроссовер предложат с бензиновым двигателем 1.6 и дизельной установкой 1.5.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook