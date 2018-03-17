Audi представила длиннобазный кроссовер Q5 L

AudiAudi Q5Audi Q5 LВ Китае прошла публичная премьера внедорожника Audi Q5 L нового поколения. В отличие от жителей других стран планеты, китайцы смогут купить только «растянутый» вариант модели, поскольку обычный кросс в этой стране продавать не будут.Кроссовер Audi Q5 LAudiДлиннобазный премиальный внедорожник Audi Q5 L на 102 мм длиннее обычной модели – 4 765 мм. При этом колёсная база автомобиля увеличена на 89 мм – до 2 908 мм. Показатели ширины и высоты прежние – 1 893 и 1 659 мм.Вся прибавка в длине пришлась на пассажиров второго ряда. Кроме этого, у модели Audi Q5 L увеличены дверные проёмы. В остальном автомобиль идентичен обычному кроссу. В Поднебесной удлинённый внедорожник Audi Q5 L будет доступен с двигателем 2.0 TFSI (190 или 252 л.с.). Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» S tronic. Тип привода – только полный.Кроссовер Audi Q5 LФото: AudiДлиннобазный кроссовер Audi Q5 L для Китая будут собирать на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen, расположенного в городе Чанчунь. Как отметили представители немецкого бренда, в дальнейшем этот китайский завод займётся выпуском компактного кроссовера Audi Q3 нового поколения.Кроссовер Audi Q5 LФото: Audiофициальные продажи нового растянутого внедорожника Audi Q5 L стартуют нынешним летом. Какова окажется цена модели, пока не сообщается. Отметим, что модель Audi Q5 L – это эксклюзивный продукт для КНР: в других странах автомобиль продавать не планируют.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook