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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Анастасия Костенко беременна девочкой: Дмитрий Тарасов расстроен ведь он хотел сына
Шоу-Биз и культура
Анастасия Костенко беременна девочкой: Дмитрий Тарасов расстроен ведь он хотел сына
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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