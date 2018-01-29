В России арестовали фигуранта "кремлевского списка" США

суббота, 31 марта 2018, 22:57Поделитьсяпереглянути новину українськоюТверской суд Москвы (РФ) 31 марта арестовал на два месяца совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, который входит в список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов.Об этом сообщает znak.com.В России Магомедов подозревается в хищении 2,5 млрд рублей. Ему предъявлено обвинение по трем статьям – мошенничество, растрата, организация преступной группы. Магомедов пробудет под стражей до 30 мая. При этом сам олигарх отрицает свою вину и просил суд отпустить его под залог 2,5 млрд рублей.Кроме того, арестованы на 2 месяца брат Зиявудина Магомедова и его партнер по бизнесу Магомед и руководитель подконтрольной группе "Сумма" строительной компании Артур Максидов.По информации следствия, Магомедов накануне задержания планировал покинуть Россиию. Также сообщается, что его подельники объявлены в международный розыск. Они якобы находятся в ОАЭ и к властям этой страны уже обратились с просьбой выдать России указанных лиц.Напомним фамилия Магомедова фигурировала в списке российских олигархов против которых США могут ввести санкции. Детальнее об этом читайте в материале "Апострофа" - Вашингтон начинает давить на Россию по-новому, Кремлю придется принести жертву – частная разведка США...