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В России арестовали фигуранта "кремлевского списка" США

суббота, 31 марта 2018, 22:57
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Тверской суд Москвы (РФ) 31 марта арестовал на два месяца совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, который входит в список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов.
Об этом сообщает znak.com.
В России Магомедов подозревается в хищении 2,5 млрд рублей. Ему предъявлено обвинение по трем статьям – мошенничество, растрата, организация преступной группы. Магомедов пробудет под стражей до 30 мая. При этом сам олигарх отрицает свою вину и просил суд отпустить его под залог 2,5 млрд рублей.
Кроме того, арестованы на 2 месяца брат Зиявудина Магомедова и его партнер по бизнесу Магомед и руководитель подконтрольной группе "Сумма" строительной компании Артур Максидов.
По информации следствия, Магомедов накануне задержания планировал покинуть Россиию. Также сообщается, что его подельники объявлены в международный розыск. Они якобы находятся в ОАЭ и к властям этой страны уже обратились с просьбой выдать России указанных лиц.
Напомним фамилия Магомедова фигурировала в списке российских олигархов против которых США могут ввести санкции. Детальнее об этом читайте в материале "Апострофа" - Вашингтон начинает давить на Россию по-новому, Кремлю придется принести жертву – частная разведка США...

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