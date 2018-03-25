Гройсман рассказал, когда украинцы почувствуют эффект от медицинской реформы

Успех проводимой правительством Украины реформы медицины станет общим успехом для граждан, которые фактически получат качественные услуги, а врачи - качественные условия труда и достойную зарплату.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на espreso.tv.
Он подчеркнул, что ситуация в медицине требует изменений, поскольку десятилетиями в этой сфере продолжалась "борьба за денежные потоки, а не за качество услуг".
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"И я тоже терял близких людей из-за несостоятельности нашей медицины, неспособности спасти жизнь. И эта боль многих из нас сопровождает всю жизнь, - сказал Владимир Гройсман. - Поэтому нам надо изменить ситуацию, и мы ее изменим"...