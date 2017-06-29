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Здоровье

Названа специя, способная предотвратить страческое слабоумие

Названа специя, способная предотвратить страческое слабоумие
Куркума особенно полезна для людей в возрасте.
Израильские ученые открыли новые полезные свойства популярной приправы. Куркумин является компонентом известных приправ, в последнее время проведено немало исследований о его позитивном и негативном влиянии на здоровье, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ladyhealth.com.ua.
Ученые из Израиля также внесли свою лепту, показав, что куркумин помогает поддерживать здоровье мозга и снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Ученые из израильской больницы Хадасса проверяли возможности пищевых добавок в укреплении клеток кишечника для предотвращения неконтролируемого попадания кишечного содержимого в кровоток.
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В сочетании с фосфолипидами куркумин показал противовоспалительные свойства, способность сокращать интервалы между клетками и делать кишечник менее проницаемым. Недостатком куркумина является быстрое разложение и удаление в течение двух часов. Однако его положительный эффект продолжается в течение 72 часов даже после полного удаления...

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Здоровье

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