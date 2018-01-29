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Здоровье

Ученые назвали неожиданную причину раннего старения

Ученые назвали неожиданную причину раннего старения
Телефоны вредят организму.
По результатам 15–летнего исследования египетские ученые из Каирского университета пришли к выводу, что слишком частое пользование мобильным телефоном может стать причиной преждевременного старения, передает Киевские Ведомости со ссылкой на neboley.com.ua.

Профессор биофизики и радиофизики Фадхила Мохаммеда Али с коллегами обнаружили, что электромагнитное излучение вредит кровяным клеткам, и при этом страдают ферменты печени, гланды, мускулы, гормональный баланс, сердце и костный мозг.

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Рискуют при этом не только владельцы мобильных телефонов, но и люди, живущие вблизи высоковольтных линий, заводов, радиовещательных башен и подобных сооружений, считают исследователи. Безопасное расстояние от них – минимум 20 метров, в некоторых случаях – километр...

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Здоровье

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