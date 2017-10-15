| | Можем продержаться до 2019 года: в Украине рассказали, чем грозит неполучение транша МВФ
Экономика

Можем продержаться до 2019 года: в Украине рассказали, чем грозит неполучение транша МВФ

суббота, 31 марта 2018, 13:54
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В случае неполучения нового транша Международного валютного фонда Украина сможет продержаться только до 2019 года.
Об этом "Апострофу" рассказал приближенный к Кабинету министров Украины источник.
Как известно, условиями получения транша МВФ является повышения цен на газ для населения и создание Антикоррупционного суда. В то время как решение о повышении тарифов отложили, законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда сейчас готовится ко второму чтению. Однако, если он не будет принят уже в ближайшее время, Украина не сможет получить транш МВФ в апреле.
"Если не решается вопрос с судом, то дальше возникает глобальная проблема с траншем МВФ. А это приведет к проблемам в макроэкономической ситуации в стране, потому что у нас возникнут трудности с выплатой внешних долгов. Да, мы можем продержаться до 2019 года без транша. Но в 2019 году нужно как-то жить. Если принимается закон об антикоррупционном суде, то 99,9%, что Украина получит транш. Без каких-либо дополнительных условий [в том числе по цене на газ]", - говорится в сообщении.
Больше читайте в материале "Апострофа": Украинцам не повысили цену на газ, но есть и тревожные новости...

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