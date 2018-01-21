| | Повышение в Украине цены на газ: названы возможные цифры и сценарии
Экономика

Повышение в Украине цены на газ: названы возможные цифры и сценарии

суббота, 31 марта 2018, 11:55
Поделиться
переглянути новину українською
Украинская власть может даже понизить цены на газ для населения, при этом пересмотрев свои отношения с МВФ, в противном случае есть риск увеличения долгов компаний энергетического сектора.
Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал эксперт в энергетической отрасли Валентин Землянский.
"Но лично я считаю, что необходимо двигаться в направлении снижения тарифов и пересмотра условий сотрудничества с МВФ. Если Кабмину удастся пересмотреть тарифы накануне отопительного сезона, это, конечно, станет большим плюсом для власти. Если не удастся и все пойдет по сценарию "Нафтогаза", мы получим рост субсидий, неплатежи, финансовые проблемы у компаний энергосектора", - рассказывает он.
По мнению эксперта, также возможен и компромиссный вариант, при котором стоимость газа будет повышена незначительно.
"Если сохранятся отношения [между Украиной и МВФ], то, может, будет найден компромисс - поднять цену на 8-10%. Если не будет отношений, то можно и опустить стоимость", - считает он.
Подробнее читайте в материале "Апострофа": Украинцам не повысили цену на газ, но есть и тревожные новости...

Еще по теме

Можем продержаться до 2019 года: в Украине рассказали, чем грозит неполучен ...

Можем продержаться до 2019 года: в Украине рассказали, чем грозит неполучен ...

Сегодня, 23:41
Читать
Украинцам не повысили цену на газ, но есть и тревожные новости/Транш МВФ дл ...

Украинцам не повысили цену на газ, но есть и тревожные новости/Транш МВФ дл ...

Сегодня, 10:18
Читать
Источник рассказал, что будет с ценой на газ в Украине

Источник рассказал, что будет с ценой на газ в Украине

Сегодня, 10:18
Читать
Эксперты прогнозируют рост цен на газ уже весной

Эксперты прогнозируют рост цен на газ уже весной

21-01-2018, 03:14
Читать
Стоимость газа для Украины может увеличиться, - эксперт

Стоимость газа для Украины может увеличиться, - эксперт

19-10-2016, 19:26
Читать
Эксперт назвал причины, из-за которых Кабмин не снизит цены на газ

Эксперт назвал причины, из-за которых Кабмин не снизит цены на газ

22-10-2015, 11:31
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail