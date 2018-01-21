Повышение в Украине цены на газ: названы возможные цифры и сценарии

суббота, 31 марта 2018, 11:55Поделитьсяпереглянути новину українськоюУкраинская власть может даже понизить цены на газ для населения, при этом пересмотрев свои отношения с МВФ, в противном случае есть риск увеличения долгов компаний энергетического сектора.Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал эксперт в энергетической отрасли Валентин Землянский."Но лично я считаю, что необходимо двигаться в направлении снижения тарифов и пересмотра условий сотрудничества с МВФ. Если Кабмину удастся пересмотреть тарифы накануне отопительного сезона, это, конечно, станет большим плюсом для власти. Если не удастся и все пойдет по сценарию "Нафтогаза", мы получим рост субсидий, неплатежи, финансовые проблемы у компаний энергосектора", - рассказывает он.По мнению эксперта, также возможен и компромиссный вариант, при котором стоимость газа будет повышена незначительно."Если сохранятся отношения [между Украиной и МВФ], то, может, будет найден компромисс - поднять цену на 8-10%. Если не будет отношений, то можно и опустить стоимость", - считает он.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Украинцам не повысили цену на газ, но есть и тревожные новости...