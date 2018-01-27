| | РЎРњР: РџСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»СЊ РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РїСЂРёР·РЅР°Р»СЃСЏ РЅР° СЃСѓРґРµ, С‡С‚Рѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°Р» РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј РЎС‚Р°Р»СЊСЃРєРёР№
События

РЎРњР: РџСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»СЊ РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РїСЂРёР·РЅР°Р»СЃСЏ РЅР° СЃСѓРґРµ, С‡С‚Рѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°Р» РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј РЎС‚Р°Р»СЊСЃРєРёР№

РџСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»СЊ Рё СЃРѕРІР»Р°РґРµР»РµС† РіСЂСѓРїРїС‹ В«РЎСѓРјРјР°В» Р—РёСЏРІСѓРґРёРЅ РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІ СЃРѕРѕР±С‰РёР» РЅР° Р·Р°СЃРµРґР°РЅРёРё СЃСѓРґР°, С‡С‚Рѕ РѕРЅ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°Р»СЃСЏ РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРјРѕРј РЎС‚Р°Р»СЊСЃРєРёР№.
РЎРњР: РџСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»СЊ РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РїСЂРёР·РЅР°Р»СЃСЏ РЅР° СЃСѓРґРµ, С‡С‚Рѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°Р» РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРј РЎС‚Р°Р»СЊСЃРєРёР№

РњРёР»Р»РёР°СЂРґРµСЂ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РѕРЅ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°Р»СЃСЏ РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРјРѕРј РґР°РіРµСЃС‚Р°РЅСЃРєРѕРіРѕ РїРѕСЌС‚Р° РЎСѓР»РµР№РјР°РЅР° РЎС‚Р°Р»СЊСЃРєРѕРіРѕ. РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РїРѕРІРµРґР°Р», С‡С‚Рѕ РѕРЅ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚СЃСЏ С‚Р°РєРёРј РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРјРѕРј РґРѕРІРѕР»СЊРЅРѕ С‡Р°СЃС‚Рѕ. Р’ С‡Р°СЃС‚РЅРѕСЃС‚Рё РІСЃРµРіРґР° Р·Р°РєР°Р·С‹РІР°РµС‚ СЂРµСЃС‚РѕСЂР°РЅ РЅР° СЌС‚Сѓ С„Р°РјРёР»РёСЋ. Р‘РёР·РЅРµСЃРјРµРЅ Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РґРµР»Р°РµС‚ С‚Р°Рє, С‡С‚РѕР±С‹ РЅРµ Р±С‹Р»Рѕ СѓС‚РµС‡РєРё РїРµСЂСЃРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё.
РЎС‚РѕРёС‚ РѕС‚РјРµС‚РёС‚СЊ, С‡С‚Рѕ Р—РёСЏРІСѓРґРёРЅ РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІ Р°СЂРµСЃС‚РѕРІР°РЅ СЃРµРіРѕРґРЅСЏ РўРІРµСЂСЃРєРёРј СЃСѓРґРѕРј. РљСЂРѕРјРµ С‚РѕРіРѕ, Р±С‹Р» Р·Р°РґРµСЂР¶Р°РЅ С‚Р°РєР¶Рµ Р±СЂР°С‚ Р±РёР·РЅРµСЃРјРµРЅР° РњР°РіРѕРјРµРґ РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІ. РЎРѕРІР»Р°РґРµР»СЊС†С‹ Р“Рљ В«РЎСѓРјРјР°В» РїРѕРґРѕР·СЂРµРІР°СЋС‚СЃСЏ РІ С…РёС‰РµРЅРёРё Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹С… СЃСЂРµРґСЃС‚РІ РІ РѕСЃРѕР±Рѕ РєСЂСѓРїРЅС‹С… СЂР°Р·РјРµСЂР°С… Рё СЂР°СЃС‚СЂР°С‚Рµ.
РЎСѓРґСЊСЏ РЅРµ СЃРѕР±РёСЂР°РµС‚СЃСЏ РѕСЃРІРѕР±РѕР¶РґР°С‚СЊ В«РЎС‚Р°Р»СЊСЃРєРѕРіРѕВ» РїРѕРґ Р·Р°Р»РѕРі РІ РґРІР° СЃ РїРѕР»РѕРІРёРЅРѕР№ РјРёР»Р»РёР°СЂРґР° СЂСѓР±Р»РµР№. РџРѕРґРѕР·СЂРµРІР°РµРјС‹Р№ Р±СѓРґРµС‚ РЅР°С…РѕРґРёС‚СЃСЏ РїРѕРґ СЃС‚СЂР°Р¶РµР№ РґРѕ 30 РјР°СЏ 2018 РіРѕРґР°.
РўР°С‚СЊСЏРЅР° РџСЂРµРѕР±СЂР°Р¶РµРЅСЃРєР°СЏ


РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...

Еще по теме

РЈ Р±СЂР°С‚Р° РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІР° РїСЂРё РѕР±С‹СЃРєРµ РЅР°С€Р»Рё РѕСЂСѓР¶Р ...

РЈ Р±СЂР°С‚Р° РњР°РіРѕРјРµРґРѕРІР° РїСЂРё РѕР±С‹СЃРєРµ РЅР°С€Р»Рё РѕСЂСѓР¶Р ...

Сегодня, 01:10
Читать
РЎРѕРІР»Р°РґРµР»РµС† РіСЂСѓРїРїС‹ В«РЎСѓРјРјР°В» Р—РёСЏРІСѓРґРёРЅ РњР°РіРѕР ...

РЎРѕРІР»Р°РґРµР»РµС† РіСЂСѓРїРїС‹ В«РЎСѓРјРјР°В» Р—РёСЏРІСѓРґРёРЅ РњР°РіРѕР ...

Вчера, 19:34
Читать
РќСѓСЂРјР°РіРѕРјРµРґРѕРІ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РґСЂСѓР¶Р±Рµ СЃ Р РѕРЅР°Р»Рґ ...

РќСѓСЂРјР°РіРѕРјРµРґРѕРІ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РґСЂСѓР¶Р±Рµ СЃ Р РѕРЅР°Р»Рґ ...

27-01-2018, 16:50
Читать
РќСѓСЂРјР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РїРѕР»СѓС‡РёР» 160 С‚С‹СЃСЏС‡ РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ Р·Р ...

РќСѓСЂРјР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РїРѕР»СѓС‡РёР» 160 С‚С‹СЃСЏС‡ РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ Р·Р ...

3-01-2018, 15:26
Читать
РќСѓСЂРјР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РІС‹Р·РІР°Р» РЅР° Р±РѕР№ РњР°РєРіСЂРµРіРѕСЂР°

РќСѓСЂРјР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РІС‹Р·РІР°Р» РЅР° Р±РѕР№ РњР°РєРіСЂРµРіРѕСЂР°

28-08-2017, 00:50
Читать
Р‘РѕРµС† РњРњРђ РҐР°Р±РёР± РќСѓСЂРјР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РІ С€СѓС‚РєСѓ РґР°Р» С„ ...

Р‘РѕРµС† РњРњРђ РҐР°Р±РёР± РќСѓСЂРјР°РіРѕРјРµРґРѕРІ РІ С€СѓС‚РєСѓ РґР°Р» С„ ...

19-07-2017, 19:16
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail