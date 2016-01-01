В России арестован известный миллиардер

В России задержан миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Им выдвинуты подозрения в хищениях в особо крупном размере, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Вместе с братьями Магомедовыми был задержан также Артур Максидов, руководитель одной из компаний группы Сумма, совладельцем которой является Зиявудин Магомедов.
Позже Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая.
Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Ему предъявлено обвинение мошенничестве, растрате и организация преступной группы. Сам подозреваемый вину отрицает.
Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона Арена Балтика в Калининграде.
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Следствие заявило, что миллиардер хотел покинуть пределы России. Два его сообщника объявлены в международный розыск...