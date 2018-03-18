| | В британский МИД направлен перечень вопросов, ответы на которые следует получить безатлагательно
Политика

В британский МИД направлен перечень вопросов, ответы на которые следует получить безатлагательно

В британский МИД направлен перечень вопросов, ответы на которые следует получить безатлагательно

31.03.2018
Рубрика: Политика
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Диппредставительство РФ в Великобритании направило в МИД Британии запрос, в котором содержится перечень вопросов, касающихся отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В списке 14 вопросов их продублировали на сайте МИД РФ.
В первую очередь, российской стороне хотелось бы выяснить, на каком основании и по каким маркерам устанавливали «российское происхождение» вещества, использованного при отравлении Скрипалей.
Еще один вопрос касается английских разработок подобных веществ. В российском ведомстве хотят услышать четкий ответ, есть ли в стране лаборатория, где работают над таким же отравляющим веществом или аналогичным ему, который британцы почему-то называют «Новичок».
В британский МИД направлен перечень вопросов, ответы на которые следует получить безатлагательно

Также Россию интересуют мотивы привлечения к расследованию французской стороны. В МИД РФ недоумевают, почему Великобритания не дает никакой информации по делу российских граждан службам Российской Федерации, в то время как к следствию привлекается третья сторона...

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Политика

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