В британский МИД направлен перечень вопросов, ответы на которые следует получить безатлагательно

31.03.2018ПолитикаДиппредставительство РФ в Великобритании направило в МИД Британии запрос, в котором содержится перечень вопросов, касающихся отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В списке 14 вопросов их продублировали на сайте МИД РФ.В первую очередь, российской стороне хотелось бы выяснить, на каком основании и по каким маркерам устанавливали «российское происхождение» вещества, использованного при отравлении Скрипалей.Еще один вопрос касается английских разработок подобных веществ. В российском ведомстве хотят услышать четкий ответ, есть ли в стране лаборатория, где работают над таким же отравляющим веществом или аналогичным ему, который британцы почему-то называют «Новичок».Также Россию интересуют мотивы привлечения к расследованию французской стороны. В МИД РФ недоумевают, почему Великобритания не дает никакой информации по делу российских граждан службам Российской Федерации, в то время как к следствию привлекается третья сторона...