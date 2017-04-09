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Социум

Православные христиане встречают Вербное воскресенье - Русская планета

1 апреля православные отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который наступает за неделю до Пасхи. Вербное воскресенье предваряет собой Страстную неделю – воспоминания о страданиях и смерти Иисуса Христа. Согласно Библии, Вход Господень в Иерусалим – одно из значимых событий последней недели жизни Спасителя. Перед посещением древнего города Иисус воскресил праведного Лазаря, жившего в Вифании и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа. Спустя несколько дней после торжественной встречи Христа горожане распяли его. В Церкви это объясняют тем, что иудеи ждали земного царя, который освободит римлян и установит новые порядки. Они не были готовы к тому, что Христос станет призывать людей к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри себя. В России верба заменяет пальмовые ветви, которыми приветствовали Христа жители Иерусалима. Освещенные в этот праздник вербы принято хранить весь год и украшать ими иконы в доме. В Вербное воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя, передает РИА «Новости»...

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