Аман Тулеев подал заявление об отставке - Русская планета

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покидает пост главы региона по собственному желанию. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной администрации. «Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», - рассказал собеседник агентства. Тулееву 73 года, он возглавил Кемеровскую область в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона. Его полномочия на новом сроке истекают в 2020 году. В период работы Тулеева в должности главы Кемеровской области не раз появлялась информация о проблемах с его здоровьем и предстоящей отставке. Так, 22 мая 2017 года он официально ушел в отпуск, который продлили из-за операции с межпозвонковыми дисками. Согласно Уставу области, исполнять обязанности губернатора будет его первый заместитель...