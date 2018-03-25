ВСУ за сутки два раза нарушили «пасхальное перемирие», количество обстрелов резко снизилось – СЦКК

архивДонецк, 1 апр – ДАН. Украинские силовики за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза», – говорится в сообщении.Якубов уточнил, что по территории ДНР ВСУ вели огонь из АГС и легкого стрелкового оружия. В зоне обстрела оказались районы поселков Старомихайловка и Трудовские на западной окраине Донецка. Всего украинскими силовиками было выпущено пять боеприпасов.Отметим, что в предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 194 единицы, а «режим тишины» нарушался 19 раз.Напомним, что в 00:01 30 марта в Донбассе начало действовать«пасхальное» перемирие, инициированное Главой ДНР Александром Захарченко. Тишина на фронтах продержалась недолго. Спустя 9,5 часов были зафиксированы первые нарушения со стороны украинских войск...