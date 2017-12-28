| | В Украине апрель начнется небольшим дождем
Социум

В Украине апрель начнется небольшим дождем

В Украине апрель начнется небольшим дождем
1 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6 градусов, днем +14+16 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, ветер западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +8+15 градусов.В Карпатах дождь, местами сильный, температура ночью и днем +1+6 градусов.В Моршине дождь, местами сильный, температура ночью +6+8 градусов, днем +11+13 градусов.В Трускавце дождь, местами сильный, температура ночью +6+8 градусов, днем +11+13 градусов.В Сваляве сильный дождь, температура ночью +8+10 градусов, днем +12+14 градусов.На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+8 градусов, днем +12+18 градусов; в Сумской области +6+14 градусов.В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+7 градусов, днем +12+18 градусов, в Полтавской области +9+14 градусов.На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+6 градусов, днем +10+17 градусов.На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +13+18 градусов, в Приазовье ночью +1+7 градусов, днем +11+17 градусов.В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +15+20 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +6+8 градусов, днем +15+17 градусов...

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