В Киеве стартует строительство метро на Троещину

Самую долгожданную ветку киевского метрополитена будут строить американцы, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Информатор.
Киев в 2018 преобразится не только для туристов, но и для местных жителей. Жить в Киеве должно быть не только дорого и престижно, но и удобно. Об этом Дезынформатору сообщил главный архитектор киевского метрополитена Владимир Пидземельный.
Читайте также: На Киевщине пригородные электрички изменили график движения
Троещина или правильно — Вигуровщина-Троещина – это жилой массив Киева, который по численности проживающих в нем людей (около 300 тысяч) может конкурировать с довольно крупными городами Украины. Такими, как Житомир, например. А это, на секундочку, областной центр...