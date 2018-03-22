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Социум

В Украине стартует весенний призыв

В Украине стартует весенний призыв
Призыв продлиться со 2 апреля и до конца мая.

Со 2 апреля и до конца мая в Украине продлится весенний призыв на срочную военную службу. Об этом заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15190 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек, Государственной пограничной службы - 1200 человек, Национальной гвардии Украины - 4000 человек.

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"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сказал Артеменко...

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