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Социум

Киевлян предупредили о сильном ветре

Киевлян предупредили о сильном ветре
Также ожидаются дожди и пасмурная погода.

Погода в Киеве в течение воскресенья, 1 апреля, ожидается облачная и частично дождливая. Утром и днем в столице синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба КГГА, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"В воскресенье, 1 апреля, утром и днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды рекомендует киевлянам все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу...

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