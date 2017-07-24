В Госреестре появились новые породы сельскохозяйственных животных

сегодня в 14:00В ходе заседаний было рассмотрено 7 заявок на допуск к использованию селекционных достижений сельскохозяйственных животных, авторами и заявителями которых представлен материал, содержащий информацию о методах их создания, результатах творческой деятельности и отличительных признаках.По итогам обсуждения утверждены 7 актов оценки хозяйственной полезности пород крупного рогатого скота «Бланк-Блю Бельж», овец «Катумская», коз «Нубиан» и кур кроссов «Колор Пак М», «Мастер Грис М», «Некед Нек М» и «Редбро М». На основании представленных заявителями материалов рекомендовано включить новые селекционные достижения сельскохозяйственных животных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Нахождение породы в Госреестре дает право размножать, ввозить, сертифицировать и реализовывать племенной материал породы на территории России.Харон Амерханов поздравил заявителей с успешным завершением работ и отметил высокую значимость селекционно-племенной работы в животноводстве.«Совершенствование породных и продуктивных качеств – важнейшая работа, от эффективности которой во многом зависит конкурентоспособность всей отрасли животноводства. Уверен, что новые породы будут пользоваться хорошим спросом как у нас в стране, так и за рубежом», – подчеркнул Харон Амерханов.Так, высокой оценки удостоилась новая отечественная порода овец «Катумская», интерес к которой уже проявили зарубежные коллеги. Животные новой породы характеризуются высокой скороспелостью, мясной продуктивностью и вкусовыми качествами мяса. Кроме того, овцы породы Катумская бесшерстные, способные к двухкратной линьке и не требующие стрижки.В настоящее время в Госреестре представлено 861 селекционное достижение (424 породы, 137 типов, 146 кроссов и 154 линии) 48 видов животных.(Источник: официальный сайт Минсельхоза РФ)...