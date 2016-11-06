Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
В Киеве автомобиль с номерами диппредставительства РФ устроил ДТП на Подоле
В Киеве эвакуатор разбил фару авто-нарушителю
В Киеве пьяный с гранатой и пистолетом в руках приставал к прохожим
В Киеве самоубийца прыгнул с Московского моста в Днепр
В Киеве после перестрелки между двумя водителями объявили план "перехват"
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
РџСѓС‚РёРЅ РїРѕРґРїРёСЃР°Р» СѓРєР°Р· РѕР± РѕС‚СЃС‚Р°РІРєРµ РўСѓР»РµРµРІР°
Туск ожидает большей активности Польши в поддержке Украины
Путин не ожидал резкого обострения отношений с Западом, - политолог
Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов
Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ Р–РёСЂРёРЅРѕРІСЃРєРёР№ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РіРѕС‚РѕРІ Р·Р°РјРµРЅРёС‚СЊ РґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС‰СѓСЋ РІР»Р°СЃС‚СЊ
Экономика
В Госреестре появились новые породы сельскохозяйственных животных
Названы пять самых доступных иномарок в России
Как изменится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Хот-хэтч Honda Civic Type R получил новый тюнинг-пакет
По Ростову ездит ВАЗ-2114 с "оторванной рукой" в наручниках
События
Готовят детей к будущему: в сети показали мрачное фото из России
Трагедия в Кемерово: стало известно о неожиданной громкой отставке
Известный поэт Орлуша одним словом рассказал, что ждет Россию с "новым" Путиным
Reuters узнало подробности о планах Трампа по выводу войск США из Сирии
В России крупный пожар охватил один из крупнейших лесопильных заводов: опубликованы фото и видео
Социум
От калача до кулича. Как в России появилось главное пасхальное блюдо
Ритуальные услуги подорожали в Казахстане
Кубанские вузы вошли в объединенный совет по защите диссертаций
Календарь: 1 апреля - День смеха и розыгрышей
В Москве в воскресенье ожидается первый весенний дождь
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Поветкин деклассировал Прайса и вышел на Джошуа
Ибрагимович: Болельщики хотели Златана, и они его получили
Билялетдинов узнал об увольнении в автобусе
Приблизится ли «Бетис» к еврокубковой зоне?
«Труа» — «Ницца»: онлайн-трансляция начнется в 18:00
Шоу-Биз
Концерт Ольги Бузовой закончился давкой
Андрей Черкасов испытал Никиту Турчина
Участницы Дом 2 носят один купальник
Марго Овсянникова родит от Гриценко
Развратный показ для участников проекта
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Авторы War Thunder анонсировали онлайн-игру про атомные подлодки
В Dying Light появился новый бесплатный режим
Физики проводили опыты в «ЛандауЦентре»
В США провели выставку роботов-помощников для современных пенсионеров
Ученые отравят кровь людей «таблеткой» от комаров
Авто
BMW РѕС‚Р·РѕРІРµС‚ 11 000 РјР°С€РёРЅ РёР·-Р·Р° РЅРµРґРѕРїСѓСЃС‚РёРјС‹С… СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІ
РЈРјРµР»СЊС†С‹ РёР· РќР°Р»СЊС‡РёРєР° СЃРІРѕРёРјРё СЂСѓРєР°РјРё СЃРѕР±СЂР°Р»Рё СЂРµС‚СЂРѕРјРѕР±РёР»СЊ
РќРѕРІС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Hyundai Encino РїСЂРёРµС…Р°Р» Рє РєРёС‚Р°Р№СЃРєРёРј РґРёР»РµСЂР°Рј
РЎРѕСЃС‚Р°РІР»РµРЅ РўРћРџ-5 Р»СѓС‡С€РёС… РїРѕРґРµСЂР¶Р°РЅРЅС‹С… РёРЅРѕРјР°СЂРѕРє С†РµРЅРѕР№ РґРѕ 350 С‚С‹СЃСЏС‡ СЂСѓР±Р»РµР№
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё РІС‹СЂРѕСЃР»Рё СЃС‚Р°РІРєРё СѓС‚РёР»РёР·Р°С†РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ СЃР±РѕСЂР° РЅР° Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Рё
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
От калача до кулича. Как в России появилось главное пасхальное блюдо
Социум
Сегодня, 13:38
Ритуальные услуги подорожали в Казахстане
Социум
Сегодня, 13:37
Кубанские вузы вошли в объединенный совет по защите диссертаций
Социум
Сегодня, 13:37
В Москве в воскресенье ожидается первый весенний дождь
Социум
Сегодня, 13:37
Календарь: 1 апреля - День смеха и розыгрышей
Социум
Сегодня, 13:37
Киевские Ведомости
|
Новости Киева
| В Киеве эвакуатор разбил фару авто-нарушителю
Новости Киева
В Киеве эвакуатор разбил фару авто-нарушителю
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-11/v-kieve-syn-deputata-na-mercedes-razbil-avto-policii_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Киеве сын депутата на Mercedes разбил авто полиции
6-11-2016, 16:54
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Пьяный водитель в Киеве разбил более пяти автомобилей
12-09-2016, 16:28
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-08/pyanoe-dtp-v-kieve-netrezvyy-mazhor-razbil-dva-avto-est-postradavshie_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Пьяное ДТП в Киеве: нетрезвый мажор разбил два авто, есть пострадавшие
7-08-2016, 00:06
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Киеве пьяный водитель разбил пять припаркованных авто
1-08-2016, 12:44
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2016-08/v-kieve-pyanyy-voditel-razbil-shest-avto-na-parkovke_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Киеве пьяный водитель разбил шесть авто на парковке
1-08-2016, 09:37
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-07/masshtabnoe-dtp-v-centre-kieva-voditel-toyota-na-parkovke-razbil-6-avto_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Масштабное ДТП в центре Киева: водитель Тойота на парковке разбил 6 авто
12-07-2016, 14:10
Читать
Новости Киева
Сегодня, 13:14
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/1.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/1.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анна Глебова
Редактор раздела Новости Киева
Написать на e-mail