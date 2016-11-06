| | В Киеве эвакуатор разбил фару авто-нарушителю
Новости Киева

В Киеве эвакуатор разбил фару авто-нарушителю

Еще по теме

В Киеве сын депутата на Mercedes разбил авто полиции

В Киеве сын депутата на Mercedes разбил авто полиции

6-11-2016, 16:54
Читать
Пьяный водитель в Киеве разбил более пяти автомобилей

Пьяный водитель в Киеве разбил более пяти автомобилей

12-09-2016, 16:28
Читать
Пьяное ДТП в Киеве: нетрезвый мажор разбил два авто, есть пострадавшие

Пьяное ДТП в Киеве: нетрезвый мажор разбил два авто, есть пострадавшие

7-08-2016, 00:06
Читать
В Киеве пьяный водитель разбил пять припаркованных авто

В Киеве пьяный водитель разбил пять припаркованных авто

1-08-2016, 12:44
Читать
В Киеве пьяный водитель разбил шесть авто на парковке

В Киеве пьяный водитель разбил шесть авто на парковке

1-08-2016, 09:37
Читать
Масштабное ДТП в центре Киева: водитель Тойота на парковке разбил 6 авто

Масштабное ДТП в центре Киева: водитель Тойота на парковке разбил 6 авто

12-07-2016, 14:10
Читать
Новости Киева

Редактор раздела Новости Киева
Написать на e-mail