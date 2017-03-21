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Спорт

Мартен Фуркад будет выступать еще два года

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Мартен Фуркад завершит карьеру после Олимпийских игр-2018

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