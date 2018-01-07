| | 1 апреля Сергею Лазареву исполнилось 35 — это не шутка
Шоу-Биз и культура

1 апреля Сергею Лазареву исполнилось 35 — это не шутка

Трогательное видеопоздравление от сына певцаСегодня Сергею Лазареву исполнилось 35 лет. В это сложно поверить, настолько молодо выглядит певец. Среди его поклонниц сотни девочек школьного возраста. Но сам артист считает себя мужчиной уже зрелым, еще бы, ведь несколько лет назад он стал отцом.Уже год, как Сергей перестал скрывать наследника. С гордостью он показал в своем «Инстаграме» поздравление от Никиты. Мальчик спел трогательную песню для папы.Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)1 Апр 2018 в 2:34 PDT...

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