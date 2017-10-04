| | У Певцова и Дроздовой существует дочь
Шоу-Биз и культура

У Певцова и Дроздовой существует дочь

Актеры шокировали новым семейным составомДмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе уже более 25 лет. Все поклонники актеров знают, что у них растет сын Елисей — гордость родителей. Однако во время программы «В гости по утрам» артисты познакомили зрителей с еще одним своим ребенком. Девушку зовут Алена, пара удочерила ее.«Алена — наша приемная дочка. Она очень хорошая девушка. Правда?», — удивил Певцов. — «У нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли».
У Певцова и Дроздовой существует дочь
Приемная дочь АленаКадр из программы "В гости по утрам"Однако девушка большую часть времени проводит в доме у своих названных родителей, сопровождает их в поездках, на гастролях. Как оказалось, Алена была среди первых учеников студии «Певцовътеатр», актеры настолько полюбили ее, что не смогли с ней расстаться...

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