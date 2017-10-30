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Шоу-Биз и культура

Анфиса Чехова: розыгрыш или помолвка

Ведущая похвасталась «скромным» бриллиантовым колечкомВесь 2017 поклонники Анфисы Чеховой обсуждали ее развод с актером Гурамом Баблишвили. Их брак продержался всего около двух лет. И вот, не прошло и года, как на странице ведущей появился снимок с кольцом на безымянном пальце. Сама звезда предложила фолловерам поздравлять ее с очередным замужеством.
Анфиса Чехова: розыгрыш или помолвка
Скромное колечкоinstagram.com/achekhovaФанаты обрадовались за свою любимицу, и засыпали ее пожеланиями счастья. Однако нашлись и те, кто усомнился в правдивости поста. Сегодня же 1 апреля, возможно Анфиса решила всех разыграть...

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