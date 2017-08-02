Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся»

Сильвестр Сталлоне рассказал про тяжелую операцию коллегиАрнольд Шварценеггер перенес сложную, высокотехнологичную операцию на сердце. Первое, что сказал актер, выйдя из наркоза, стали слова его героя «Терминатора»: «Я вернулся». За здоровьем приятеля следит его коллега — Сильвестр Сталлоне.«Арнольд — сильный человек, после операции он чувствует себя лучше, чем когда-либо», — цитирует Сталлоне издание Eyewitness News.Несмотря на перенесенную операцию, и почтенный возраст — Арни 70 лет, он, по словам Сильвестра, не собирается избавляться от вредных привычек.«Есть вещи, от которых невозможно отказаться, — курить сигары и дышать», — отметил артист...