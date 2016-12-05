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Шоу-Биз и культура

«Шаловливая» Алена Водонаева

Экс-участницу «Дома-2» осудили за откровенное фотоАлена Водонаева никогда не смущалась своего тела. В свое время отсутствием cтеснительности участница телестройки «Дом-2» и завоевала популярность у зрителей. Но, по мнению подписчиков ее микроблога, женщине пора бы повзрослеть и вести себя скромнее. Откровенные снимки ведущей вызвали волну возмущения в ее «Инстаграме».Фотосессия была сделана для журнала «Максим». На снимках Водонаева позирует практически голая. Фолловеры сочли подобную смелость неуместной, напомнив Алене, что она мать и жена. В 2010 году Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева и родила сына Богдана. Несколько месяцев она счастлива в браке с музыкантом Алексеем Комовым, известным как DJ Косинус. Пара поженилась в 2017 году.Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)30 Мар 2018 в 2:09 PDT...

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