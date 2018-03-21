| | Максим Фадеев вспомнил старую обиду на Юрия Николаева
Шоу-Биз и культура

Максим Фадеев вспомнил старую обиду на Юрия Николаева

Телеведущий послал будущего продюсера «по матушке»Максим Фадеев дал интервью видеоблогеру Дмитрию Портнягину. Разговор, среди прочего, коснулся начала карьеры самого знаменитого продюсера. Он вспомнил, как приехал из Кургана покорять Москву, и свою первую встречу со знаменитым Юрием Николаевым. «Раньше, если человек выступал в программе „Утренняя почта“, которую вел Юрий Николаев, он становился звездой на всю страну», — рассказал Фадеев. — «И тут он появился… Я стою с кассетой, надеюсь. Думаю: 'Сейчас ему передам, и все».На записи была первая песня Максима, ставшая впоследствии известной «Танцуй на битом стекле». Впервые будущий деятель шоу-бизнеса попал в столицу зимой, он сразу отправился в Останкино. По дороге Макс заблудился, замерз, простудился, но и телеведущий встретил его отнюдь не тепло.«Извините, говорю, здравствуйте, я из Кургана, я бы хотел передать вам кассету. А он так посмотрел на меня и говорит: 'Иди на ***», — пожаловался продюсер. — «В этот момент у меня разрушилось абсолютно все. А он уплыл, как корабль…».По его словам, зла на Николаева он не держит, но историю ту не забыл. Сам Фадеев прослушивает все демозаписи, которые присылают ему на студию...

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