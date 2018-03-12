| | Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан» и приблизился к скудетто
Спорт

Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан» и приблизился к скудетто

Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан» и приблизился к скудетто
Сыграны матчи 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Ювентус» в концовке матча дожал «Милан», а осечка «Наполи» в выездном поединке с «Сассуоло» вплотную приблизила команду Массимилиано Аллегри к очередному чемпионству.
В борьбе за зону Лиги Чемпионов «Интер» и «Лацио» синхронно приблизились к «Роме»
Результаты матчей 30-го тура:

Кьево – Сампдория 2:1
Голы: Кастро, 62, Хетемай, 79 – Квальярелла, 26

Ювентус — Милан 3:1
Голы: Дибала, 5, Куадрадо, 79, Хедира, 87 — Бонуччи, 28

Сассуоло — Наполи 1:1
Голы: Политано, 22 — Рожерио, 81 (автогол)

Интер – Верона 3:0
Голы: Икарди, 1, 48, Перишич, 13.

Лацио – Беневенто 6:2
Голы: Иммобиле, 19, 68, Кайседо, 60, де Врей, 66, Лукас Лейва, 83, Луис Альберто, 90+1, с пенальти – Катальди, 23, Гильерме, 51

Аталанта – Удинезе 2:0
Голы: Петанья, 68, Мазьелло, 74.

Фиорентина – Кротоне 2:0
Голы: Симеоне, 3, Кьеза, 62.

Кальяри – Торино 0:4
Голы: Яго Фальке, 61, Льяйич, 65, Ансальди, 79, Оби, 87

Дженоа – СПАЛ 1:1
Голы: Лападула, 30, с пенальти – Лаццари, 60.

Болонья – Рома 1:1
Голы: Пульгар, 18 – Джеко, 76

Турнирная таблица:

Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан» и приблизился к скудетто

Читайте также: Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан», успехи «Наполи» и «Интера»

Лучшие бомбардиры:

26 – Чиро Иммобиле (Лацио)
24 – Мауро Икарди (Интер)
18 – Пауло Дибала (Ювентус)
18 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
17 – Дрис Мертенс (Наполи)...

Еще по теме

Серия А: «Наполи» теряет очки и отпускает «Ювентус»

Серия А: «Наполи» теряет очки и отпускает «Ювентус»

12-03-2018, 23:51
Читать
Серия А: «Наполи» разгромил «Лацио», «Ювентус» справился с «Фиорентиной»

Серия А: «Наполи» разгромил «Лацио», «Ювентус» справился с «Фиорентиной»

12-02-2018, 11:45
Читать
Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии

Серия А: «Наполи» и «Ювентус» продлили победные серии

8-01-2018, 15:50
Читать
Серия А: «Наполи» и «Ювентус» уходят в отрыв

Серия А: «Наполи» и «Ювентус» уходят в отрыв

31-12-2017, 23:10
Читать
Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан», успехи «Наполи» и «Интера»

Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан», успехи «Наполи» и «Интера»

31-10-2017, 00:50
Читать
Серия А: очередные победы «Наполи», «Интера» и «Лацио»

Серия А: очередные победы «Наполи», «Интера» и «Лацио»

26-10-2017, 02:01
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail