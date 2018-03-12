Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан» и приблизился к скудетто

«Ювентус» в концовке матча дожал «Милан», а осечка «Наполи» в выездном поединке с «Сассуоло» вплотную приблизила команду Массимилиано Аллегри к очередному чемпионству.
В борьбе за зону Лиги Чемпионов «Интер» и «Лацио» синхронно приблизились к «Роме»
Результаты матчей 30-го тура:
Кьево – Сампдория 2:1
Голы: Кастро, 62, Хетемай, 79 – Квальярелла, 26
Ювентус — Милан 3:1
Голы: Дибала, 5, Куадрадо, 79, Хедира, 87 — Бонуччи, 28
Сассуоло — Наполи 1:1
Голы: Политано, 22 — Рожерио, 81 (автогол)
Интер – Верона 3:0
Голы: Икарди, 1, 48, Перишич, 13.
Лацио – Беневенто 6:2
Голы: Иммобиле, 19, 68, Кайседо, 60, де Врей, 66, Лукас Лейва, 83, Луис Альберто, 90+1, с пенальти – Катальди, 23, Гильерме, 51
Аталанта – Удинезе 2:0
Голы: Петанья, 68, Мазьелло, 74.
Фиорентина – Кротоне 2:0
Голы: Симеоне, 3, Кьеза, 62.
Кальяри – Торино 0:4
Голы: Яго Фальке, 61, Льяйич, 65, Ансальди, 79, Оби, 87
Дженоа – СПАЛ 1:1
Голы: Лападула, 30, с пенальти – Лаццари, 60.
Болонья – Рома 1:1
Голы: Пульгар, 18 – Джеко, 76
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
26 – Чиро Иммобиле (Лацио)
24 – Мауро Икарди (Интер)
18 – Пауло Дибала (Ювентус)
18 – Фабио Квальярелла (Сампдория)
17 – Дрис Мертенс (Наполи)...