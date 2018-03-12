Серия А: «Ювентус» обыграл «Милан» и приблизился к скудетто

«Ювентус» в концовке матча дожал «Милан», а осечка «Наполи» в выездном поединке с «Сассуоло» вплотную приблизила команду Массимилиано Аллегри к очередному чемпионству.В борьбе за зону Лиги Чемпионов «Интер» и «Лацио» синхронно приблизились к «Роме»– Сампдория 2:1Голы: Кастро, 62, Хетемай, 79 – Квальярелла, 26— Милан 3:1Голы: Дибала, 5, Куадрадо, 79, Хедира, 87 — Бонуччи, 28Сассуоло — Наполи 1:1Голы: Политано, 22 — Рожерио, 81 (автогол)– Верона 3:0Голы: Икарди, 1, 48, Перишич, 13.– Беневенто 6:2Голы: Иммобиле, 19, 68, Кайседо, 60, де Врей, 66, Лукас Лейва, 83, Луис Альберто, 90+1, с пенальти – Катальди, 23, Гильерме, 51– Удинезе 2:0Голы: Петанья, 68, Мазьелло, 74.– Кротоне 2:0Голы: Симеоне, 3, Кьеза, 62.Кальяри –0:4Голы: Яго Фальке, 61, Льяйич, 65, Ансальди, 79, Оби, 87Дженоа – СПАЛ 1:1Голы: Лападула, 30, с пенальти – Лаццари, 60.Болонья – Рома 1:1Голы: Пульгар, 18 – Джеко, 7626 – Чиро Иммобиле (Лацио)24 – Мауро Икарди (Интер)18 – Пауло Дибала (Ювентус)18 – Фабио Квальярелла (Сампдория)17 – Дрис Мертенс (Наполи)...