| | «Шахтер» сделал Фонсеке фантастическое предложение
Спорт

«Шахтер» сделал Фонсеке фантастическое предложение

«Шахтер» сделал Фонсеке фантастическое предложение
Чемпион Украины «Шахтер» пытается удержать португальского тренера Паулу Фонсеку.

Действующий контракт Фонсеки с «Шахтером» истекает в конце текущего сезона. Руководство «горняков» хочет продлить сотрудничество со специалистом, под руководством которого клуб впервые с 2015 года вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.

Британское издание «The Sun» утверждает, что «Шахтер» готов сделать Фонсеку самым высокооплачиваемым тренером в украинском футболе. В случае подписания нового контракта португалец будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

Основным конкурентом «Шахтера» в борьбе за Фонсеку считается «Эвертон». Английский клуб также рассматривает кандидатуры Марко Силвы и Карло Анчелотти.

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Пауло Фонсека возглавляет «Шахтер» с июля 2016 года. Под руководством экс-тренера «Порту» и «Браги» клуб из Донецка в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины...

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