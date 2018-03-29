«Шахтер» сделал Фонсеке фантастическое предложение

Действующий контракт Фонсеки с «Шахтером» истекает в конце текущего сезона. Руководство «горняков» хочет продлить сотрудничество со специалистом, под руководством которого клуб впервые с 2015 года вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.Британское издание «The Sun» утверждает, что «Шахтер» готов сделать Фонсеку самым высокооплачиваемым тренером в украинском футболе. В случае подписания нового контракта португалец будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.Основным конкурентом «Шахтера» в борьбе за Фонсеку считается «Эвертон». Английский клуб также рассматривает кандидатуры Марко Силвы и Карло Анчелотти.Пауло Фонсека возглавляет «Шахтер» с июля 2016 года. Под руководством экс-тренера «Порту» и «Браги» клуб из Донецка в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины...