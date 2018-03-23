Ибрагимович феерично дебютировал в «Гэлакси»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче против «Лос-Анджелеса» вышел на замену на 71-й минуте при счете 1:3. Спустя шесть минут Ибрагимович невероятным дальним ударом сравнял счет, а незадолго до финального свистка удачно сыграл на втором этаже и принес своей команде яркую победу в так называемом дерби «Эль-Трафико».«Я всегда забиваю в своих дебютных матчах и не собирался нарушать традицию. Когда команда проигрывает со счетом 0:3, то мозг начинает активно работать, чтобы исправить ситуацию. Болельщики хотели Златана, я дал им Златана. В эти 20 минут я вложил все 40 поединков», - прокомментировал 36-летний форвард свой яркий дебют в МЛС.Ибрагимович в качестве свободного агента перебрался в МЛС из «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне швед в английском клубе провел лишь семь матчей.Поскольку в чемпионате США действует потолок зарплат, Златан Ибрагимович в «Гэлакси» будет зарабатывать лишь 1,5 миллиона долларов в год, что в 18 раз меньше его заработков в Англии...[/media]