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Наука

Sony снижает цену на PlayStation VR по всему миру

Sony снижает цену на PlayStation VR по всему миру
Все шлемы PlayStation VR поставляются с камерой для отслеживания положения во всех своих комплектациях во всех странах.

По мере развития рынка гарнитур для приложений виртуальной реальности и оптимизации их себестоимости производители аппаратного обеспечения получают возможность снижать цены на свои VR-шлемы для конечных пользователей. За последние несколько месяцев компании Oculus VR и HTC снизили рекомендуемые цены на свои гарнитуры Oculus Rift и Vive первого поколения примерно на $100. На этой неделе черёд дешеветь настал для Sony PlayStation VR, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 3dnews.ru.

Компания Sony объявила о снижении рекомендуемой цены на свой шлем PlayStation VR (PSVR-CUH-ZVR2) до $299 в США и до €299 в странах ЕС. В среднем, цена на VR-гарнитуру упала на $100/€100, что составляет порядка 25% от первоначальной цены устройства. В других европейских странах за €299 компания Sony предложит комплект PlayStation VR Starter Pack с игрой PlayStation VR Worlds и камерой PlayStation Camera. Кроме того, будет доступен комплект с игрой GT Sport (автогонки). В США и Канаде компания будет продавать комплект PlayStation Doom VFR за $299, а также PlayStation VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR за $349,99. Следует отметить, что все шлемы PlayStation VR поставляются с камерой для отслеживания положения во всех своих комплектациях во всех странах.

Гарнитура Sony PlayStation VR оснащена 5,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 (960 x 1080 на каждый глаз), частотой обновления 90–120 Гц и углами обзора около 100°. Конкуренты для PS VR, представленные одновременно с ней в 2016 году, — HTC Vive и Oculus Rift — предлагают более высокое разрешение (2160 x 1200, 1080 x 1200 на каждый глаз), но более низкую максимальную частоту обновления. Учитывая тот факт, что шлем PS VR должен работать с приставкой PlayStation 4, несколько ограниченное разрешение оправдано относительно низкой производительностью оригинальной версии этой консоли.

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Стоит отметить, что Sony PlayStation VR была самой доступной неавтономной платформой для игр виртуальной реальности представленной в 2016 году (хотя эта доступность была сопряжена с относительно низким разрешением экрана и совместимостью только с приставками PS4/PS4 Pro). Со снижением цены на шлем PlayStation VR сохраняет своё лидерство в том, что касается доступности: комплект из PS4 500 Гбайт и PS VR обойдётся в $600, тогда как набор из PS4 Pro и PS VR — $700...

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