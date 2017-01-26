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Наука

Facebook игнорирует антисемитские публикации

Facebook игнорирует антисемитские публикации
Оскорбительные и антисемитские материалы можно без труда найти в соцсети.

Соцсеть Facebook сохраняет антисемитские материалы, публикующиеся на его платформах в пользу получения прибыли. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Facebook удаляет подобный контент только после получения соответствующего запроса.

"Крупные компании в социальных сетях принимают активные меры, только когда есть финансовые стимулы для этого или финансовые штрафы за то, что они этого не делают", - заявил источник.

По его словам, для того чтобы повлиять на Facebook в этом вопросе, необходимо законодательно закрепить ответственность за публикацию подобных материалов.

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Он также отметил, что в настоящее время оскорбительные и антисемитские материалы можно без труда найти в соцсети...

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