Xiaomi анонсирует смартфон на платформе Helio P60

Не так давно мы сообщали, что компании Oppo и Meizu намерены представить смартфоны на аппаратной платформе MediaTek Helio P60. Теперь появились данные, что аппарат на этом процессоре в ближайшие месяцы анонсирует Xiaomi.
Чип Helio P60 был представлен в ходе недавней выставки мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2018. Его особенностью являются встроенные средства NeuroPilot AI, предназначенные для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 3dnews.ru.
Процессор полагается на архитектуру big.LITTLE. Конфигурация включает четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота — 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.
Итак, сообщается, что Xiaomi выпустит смартфон на платформе Helio P60 во втором квартале нынешнего года. Аппарат будет относиться к устройствам среднего уровня.
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Более того, утверждается, что на вторую половину года Xiaomi наметила анонс смартфона на пока не представленном официально процессоре Helio P70. Этот чип, по слухам, получит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графический ускоритель Mali-G72 MP4. Процессор будет изготавливаться с применением 12-нанометровой технологии, как и модель Helio P60...