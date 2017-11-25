Названы лучшие и худшие немецкие автомобили 

Автомобильные эксперты составили список лучших и худших моделей немецких автопроизводителей, назвав как самые удачные автомобили для приобретения, так и неудачные.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на daily-motor.ru.
Пожалуй, самый знаменитый немецкий автопроизводитель — Mercedes-Benz — имеет в своем модельном ряду не так и много неудачных автомобилей, разве что компактные A-Class и CLA. Эти модели в отличие от других «Мерседесов» не предоставляют своему владельцу за высокую цену ни фирменной комфортабельности, ни отличной управляемости.
Аналогичное можно сказать и о начальных моделях баварской марки BMW — 1-Series и X1. Эти два автомобиля очень тесные и некомфортные машины, которые имеют мало общего с настоящими «БМВ». Гораздо лучшим выбором будет приобретение хоть и старого E39, но в хорошем состоянии. Также неплохими отзывами отличаются обновленные кроссоверы X3 и X5, в которых баварцы устранили проблемы первых модификаций.
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Замыкают эту подборку автомобили марок Audi и Volkswagen. В списке неудачных моделей ингольштадтцев идут компактный кроссоверы Q3 и Q5, причем последний испытывает серьезные проблемы с бензиновыми двигателями в первом поколении. А Q7, A6, A5 и A4 «Ауди» удались, поэтому на вторичном рынке они пользуются хорошим спросом...