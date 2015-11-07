На Киевщине видели редкий автобус Ikarus

На дорогах Киевской области замечен очень интересный туристический автобус класса миди. На поверку им оказался Ikarus E13.51 – машина длиной 7,86 м с салоном на 26 мест. Автобус редкий, так как выпущен в 2002 году не на основном предприятии в венгерском городе Секешфехервар, а на заводе малых серий EAG в Будапеште, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ua.
Ikarus E13.51 отличается интересным дизайном носовой части – со ступенчатой нижней оконной линией. Интересно, что в кузове широко используются элементы из нержавеющей стали (об этом гласит табличка Stainless на корме). Из «нержавейки» в частности изготовлены колесные арки и входные ступеньки.
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Автобус построен на шасси RABA B130.50-151. Двигатель – турбодизель MAN D0824 (Евро 2) мощностью 155 л.с. Коробка передач – механическая, ZF. Подвеска колес – пневматическая, передняя – независимая.
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