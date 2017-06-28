С приходом весны автолюбителями традиционно необходимо заменить зимние шины на летние. И традиционно встает вопрос: как правильно хранить зимнюю резину, что бы к следующему сезону она осталась в хорошем состоянии, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ua.
Предлагаем Вам восемь ценных советов по правильному хранению шин.
1. Начнем мы, пожалуй, со снятия колес. Если колеса будут храниться на дисках (что, кстати, более предпочтительно) и резина имеет направленность, то будет не лишним пометить заднюю и переднюю ось. Сделать это можно при помощи разноцветных колпачков на золотник, купить которые можно там же на шиномонтаже или заказать заранее в интернет-магазине.
2. Далее завозим колеса на мойку. Идеально, когда мойка находиться по соседству и можно сразу отдать колеса, не теряя времени. Тщательно вымываем от пыли, грязи и хорошо просушиваем.
3. Будет не лишним обработать после этого резину средством для консервации.
4. Колеса, которые будут храниться в сборе, подкачиваем до обычного давления.
5. Далее стоит упаковывать резину в специальные для этого мешки. Если резина остается на штампованных дисках, то лучше всего будет не закрывать мешки герметично, а оставить приток воздуха для высыхания возможного конденсата.
6. Для хранения шин с дисками, есть несколько способов расположить их правильно. Лучше всего, если колёса будут висеть на стене, каждое колесо на своём крюке. Другой вариант, менее правильный – сложить колёса друг на друга стопкой. Если нет подходящего места для подвешивания, то можно воспользоваться вторым способом, но в этом случае мы рекомендуем примерно раз в месяц переворачивать колеса, чтобы избежать деформации.
7. Если есть мысль хранить покрышки отдельно от дисков, то рекомендуем поставить их рядом друг с другом. Другие способы могут привести к деформации.
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8. Место хранения должно быть сухим и слегка прохладным. Оптимально 20 градусов по Цельсию. Важно, чтобы вблизи колёс не находились горюче-смазочные материалы, растворители и иные предметы, которые могут повредить резину...