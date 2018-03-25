Авария электрокара Tesla привела к рекордному обвалу акций компании

Инвесторы обеспокоены по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией электрокара Tesla. 23 марта в штате Калифорния произошла авария с участием электромобиля компании Tesla Model X. Кроссовер врезался отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель электрокара погиб, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
C начала месяца акции Tesla упали в цене примерно на 25% – в обращении компании находится 168,919 млрд акций. Таким образом, капитализация ценных бумаг за месяц упала до 43,296 млрд долларов с 57,949 млрд – почти на 15 млрд долларов.
По словам экспертов, соответствующее снижение стало рекордным за всю историю компании.
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Основатель и генеральный директор компании Илон Маск, который владеет примерно 19,9% ее акций, в результате удешевления ее стоимости лишился примерно 3 млрд долларов...