Новая программа позволяет установить Chrome OS на любой компьютер

Хоть по факту операционная система Chrome OS от Google и является открытой, как и Android, однако произвести ее установку просто так на какой-либо компьютер нельзя. Американская корпорация не запрещает этого делать – она просто не включила в фирменную ОС поддержку специального ПО, необходимого для ее полноценного запуска на любых электронных устройства, если они, конечно, удовлетворяют минимальным системным требованиям.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на portaltele.com.ua.
Решить это недоразумение взялась компания Neverware, которая выпустила программу под названием Cloudready USB Maker. При помощи утилиты Cloudready от Neverware можно установить операционную систему Chrome OS от Google на любой компьютер, работающий под управлением Windows. Для этого потребуется около получаса свободного времени и свободная флешка USB 3.0 на 8 ГБ, которую придется отформатировать, то есть с нее будут удалены все данные. Интереснее всего то, что вся ОС будут запускаться прямо с флешки без задействия встроенной памяти компьютера.
Операционная система Chrome OS основана на Linux, а потому она гораздо менее требовательна к ресурсам компьютера, чем та же Windows 10. Чтобы произвести ее установку, необходимо скачать с официального сайта программу-утилиту Cloudready USB Maker, после чего вставить USB-флешку в порт компьютера и выполнить ее форматирование. Затем нужно запустить загруженную с сайта Neverware программу и согласиться на запись данных.
Читайте также: В Google Chrome появится новая функция
Когда все будет сделано, а на это нужно около 10 минут, программа сообщит об успешной записи операционной системы Chrome OS на флешку. После этого компьютер можно смело перезагружать, и при его запуске перейти в специальное меню выбора загрузочного устройства. Узнать конкретную кнопку для перехода в него можно в инструкции к материнской плате, либо же методом перебора кнопок с F1 до F12. Какая-то из них гарантированно должна сработать...