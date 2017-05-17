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В Киеве эвакуатор разбил фару авто-нарушителю
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В Киеве самоубийца прыгнул с Московского моста в Днепр
В Киеве после перестрелки между двумя водителями объявили план "перехват"
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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9 сентября состоятся выборы губернатора Самарской области
Дату выборов губернатора Кемеровской области назвали в ЦИК
Сбербанк требует признать банкротом дочь экс-депутата Госдумы Язева
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Корабль Балтийского флота «Перекоп» плывёт из Севастополя во Владивосток
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Глава НАПК выступил против деклараций от активистов
Почти четверть украинцев работают в теневой экономике, - Госстат
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В Минфине подсчитали прибыль от легализации игорного бизнеса
В Украине утвердили порядок отчетности о сделках с недвижимостью
События
Пожар в Ленобласти уже превысил по площади "Зимнюю вишню"
Циркач чудом остался жив после падения с высоты в Братске
В Москву вернулись высланные из США российские дипломаты
Президентам - совести, Украине - мира. Папа Римский в пасхальном обращении говорил о войне на Донбассе
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Грядет ли война
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Омелян развеселил новостью о марсоходах Маска от завода Антонова
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Киевские Ведомости
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Социум
| Более 300 объектов не прошли проверку МЧС
Социум
Более 300 объектов не прошли проверку МЧС
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Валерия Лукьянова
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