| | "Шахтер" разгромил "Зарю" в центральном матче тура УПЛ: видеообзор
Спорт

"Шахтер" разгромил "Зарю" в центральном матче тура УПЛ: видеообзор

воскресенье, 01 апреля 2018, 21:43
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В центральном матче 25-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" принимала "Шахтер". "Горняки" одержали в Запорожье победу.
Три очка подопечным Паулу Фонсеки принесли голы Тайсона, Феррейры и Кайоде, который отличился в своем дебютном матче за донецкий клуб. Третий мяч "Шахтер" забивал в большинстве после удаления Опанасенко.
Таким образом, благодаря этой победе "Шахтер" сохранил шесть очков преимущества в чемпионате над "Динамо".
"Заря" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 90+2
"Заря": Лунин, Опанасенко, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Чечер, Караваев, Харатин (Гордиенко, 73), Громов, Силас, Юри, Лунев (Фаупала, 46).
"Шахтер": Пятов. Ордец, Хочолава, Бутко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 86), Фред, Тайсон, Феррейра.
Предупреждения: Исмаили, Лунев, Чечер, Силас, Прийма, Фред
Удаление: Опанасенко
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" одержало непростую победу в Мариуполе...

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