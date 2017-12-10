"Шахтер" разгромил "Зарю" в центральном матче тура УПЛ: видеообзор

воскресенье, 01 апреля 2018, 21:43Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ центральном матче 25-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" принимала "Шахтер". "Горняки" одержали в Запорожье победу.Три очка подопечным Паулу Фонсеки принесли голы Тайсона, Феррейры и Кайоде, который отличился в своем дебютном матче за донецкий клуб. Третий мяч "Шахтер" забивал в большинстве после удаления Опанасенко.Таким образом, благодаря этой победе "Шахтер" сохранил шесть очков преимущества в чемпионате над "Динамо"."Заря" - "Шахтер" - 0:3: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 90+2: Лунин, Опанасенко, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Чечер, Караваев, Харатин (Гордиенко, 73), Громов, Силас, Юри, Лунев (Фаупала, 46).: Пятов. Ордец, Хочолава, Бутко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 86), Фред, Тайсон, Феррейра.Предупреждения: Исмаили, Лунев, Чечер, Силас, Прийма, Фред: ОпанасенкоРанее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" одержало непростую победу в Мариуполе...