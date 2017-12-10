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Заря - Шахтер - 0:3 Видео голов/Лидер чемпионата в 25-м туре играл в Запорожье

воскресенье, 1 апреля 2018, 21:30
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Заря - Шахтер - 0:3 Видео голов/Лидер чемпионата в 25-м туре играл в Запорожье

Фото: ФК Шахтер
1 апреля состоялся центральный матч 25-го тура украинской Премьер-лиги - "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье принимала "Шахтер".
В текущем сезоне "Шахтер" и "Заря" ранее встречались уже трижды. В первом круге первого этапа УПЛ "Шахтер" одержал победу со счетом 3:1. Затем "горняки" в дополнительное время прошли луганчан в 1/8 финала Кубка Украины - 4:3. Во втором круге УПЛ "Заре" удалось взять реванш и выиграть со счетом 2:1.
"Заря" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 90+2
"Заря": Лунин, Опанасенко, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Чечер, Караваев, Харатин (Гордиенко, 73), Громов, Силас, Юри, Лунев (Фаупала, 46).
"Шахтер": Пятов. Ордец, Хочолава, Бутко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Марлос (Дентиньо, 86), Фред, Тайсон, Феррейра.
Предупреждения: Исмаили, Лунев, Чечер, Силас, Прийма, Фред
Удаление: Опанасенко
Видео голов матча...

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