"Тоттенхэм" выиграл у "Челси" битву за Лигу чемпионов: видеообзор

воскресенье, 01 апреля 2018, 20:44Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ центральном матче 32-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал своего конкурента в борьбе за попадание в Лигу чемпионов."Шпоры" одержали волевую победу на выезду. Уступая после гола Мораты, "Тоттенхэм" отыгрался перед перерывом, а в течение пяти минут второго тайма забил два гола и в итоге отпраздновал победу.Отметим, что "Тоттенхэм" обыграл "Челси" на "Стэмфорд Бридж" впервые за 28 лет.Таким образом, после этого тура "Тоттенхэм", который занимает четвертое место в турнирной таблице, увеличил свой отрыв от "Челси" уже до 8 очков."Челси" - "Тоттенхэм" - 1:3Мората, 30 - Эриксен, 45+1, Алли, 62, 66"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 82), Канте, Фабрегас, Алонсо (Эмерсон, 84), Виллиан, Мората (Хадсон-Одои, 88), АзарЛьорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер (Ваньяма, 81), Ламела (Сиссоко, 88), Алли, Эриксен, Сон Хын Мин (Кейн, 74)Ранее "Апостроф" сообщал о том, что звезда европейского футбола феерически дебютировал в США...